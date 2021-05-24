Çınarcık sahili deniz salyasıyla kaplandı

Özgür YILDIZ/ÇINARCIK (Yalova), (DHA)MARMARA Denizi'nde etkili olan deniz salyası (müsilaj) Yalova´nın Çınarcık sahillerini de kapladı. Yat limanında, deniz salyası balıkçı teknelerinin çevresini kaplarken, balık ölümlerine de yol açtı.
Marmara Denizi'nde şubat aylarında görülmeye başlanan ve yaklaşık 3 aydır etkili olan deniz salyası, Yalova'nın Çınarcık ilçesinin sahil kesimini de kapladı. Deniz salyası, yat limanındaki teknelerin etrafını çevreledi. Yaşanan deniz kirliliği, görenleri şaşkına çevirdi. Bazı balıkların salya nedeniyle öldüğü görüldü.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Çınarcık Özgür YILDIZ
2021-05-24 19:40:09
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