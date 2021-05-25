Misli.com 3'üncü Lig'den düşen kulüpler, küme düşmenin kaldırılmasını istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Misli.com 3'üncü Lig'den düşen kulüpler, küme düşmenin kaldırılmasını istiyor

DHA

Misli.com 3'üncü Lig'den düşen kulüpler, küme düşmenin kaldırılmasını istiyor


Özgür YILDIZ/YALOVA,(DHA) Misli.com 3'üncü Lig´den Bölgesel Amatör Lig´e düşen 16 kulübün başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile görüşerek bu yıl 3'üncü Lig´den düşmenin kaldırılmasını talep etmek istiyor.
Misli.com 3'üncü Lig ekiplerinden Cizrespor, Tokatspor, Tekirdağspor, 1877 Alemdağspor, Çengelköy Fut.Yat.A.Ş, Gölcükspor, Manisaspor, Muğlaspor, Yalovaspor, Sultanbeyli Bld Spor, Yozgat 1959 Fk, Kemerspor, Silivrispor, Arhavispor, Payasspor ve Kozanspor başkanları harekete geçti. Bu yıl pandemiden etkilenen kulüpler, Misli.com 3.'üncü Lig 2020-2021 sezonunda ligden düşmenin kaldırılmasını talep eden kulüp başkanları, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşerek bu düşüncelerini iletmek istiyor.
ONAY TUNA: BİR AN ÖNCE KÜME DÜŞME OLAYI KALDIRILMALI
Yalovaspor Başkanı Onay Tuna, 16 kulübün başkanının İstanbul´da bir araya geldiğini söyledi. Tuna, oyun devam ederken oyunun kuralları değiştirilemeyeceğini belirtti. Geçtiğimiz sezon yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle 3'üncü Lig´deki küme düşmenin kalkmasını istediklerini ifade eden Tuna, "Bir yılda üç kez transfer oldu. 16 takım, yaklaşık 10 milyon nüfusa tekabül ediyor. Bu durum 10 milyon insanı etkiler. Mart ayında bölgesel ligin açılmasıyla transferlerden dolayı 3'üncü Lig kulüplerin oyuncu adına kayıpları oldu. Bu durumu sadece 3'üncü Lig yaşadı. Siyasetçiler sesimizi duysun. Bir an önce küme düşme olayı ortadan kaldırılmalı. Hem maddi hem manevi büyük sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntıların görünmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
İngiltere, Meksika ve Arjantin modellerinin uygulanmasını istediklerini anlatan Tuna, "İngiltere'de, İngiltere Premier Lig ile 2'nci lig, 3'üncü lig, 4'üncü lig kulüplerinin bağlı olduğu İngiltere Futbol Ligi, 250 milyon sterlinlik kurtarma paketi açıkladı. Meksika 1'inci Futbol Ligi'nde de 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı. Arjantin Futbol Federasyonu da korona virüsü salgını nedeniyle liglerde 2 yıl süreyle küme düşmeyi kaldırdı" şeklinde konuştu.
DHA-Spor Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2021-05-25 19:05:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çınarcık sahilini kaplayan deniz salyası, rüzgarla dağıldı
YEREL HABERLER Çınarcık sahilini kaplayan deniz salyası, rüzgarla ...
Darp ettiği kişinin cep telefonunu ve parasını gasp etti
YEREL HABERLER Darp ettiği kişinin cep telefonunu ve parasını gasp ...
Bu sezon 3. Lig’den düşme olmamasını istiyorlar
YEREL HABERLER Bu sezon 3. Lig’den düşme olmamasını istiyorlar
Kuşların tercihi Hersek Lagünü
YEREL HABERLER Kuşların tercihi Hersek Lagünü
Çınarcık sahili deniz salyasıyla kaplandı
YEREL HABERLER Çınarcık sahili deniz salyasıyla kaplandı
Bandırma'da engelli kadının bileziklerini gasbeden şüpheliler, Yalova'da yakalandı
YEREL HABERLER Bandırma'da engelli kadının bileziklerini gasbeden ...
Deniz salyası bu kez Esenköy’de görüldü
YEREL HABERLER Deniz salyası bu kez Esenköy’de görüldü
Balıkesir’de engelli kadını gasp eden zanlılar Yalova’da yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir’de engelli kadını gasp eden zanlılar ...
Laledere köyüne doğalgaz müjdesi
YEREL HABERLER Laledere köyüne doğalgaz müjdesi
Yakup Acar Çevre Yolunda çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Yakup Acar Çevre Yolunda çalışmalar devam ediyor
Terma City, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi takımlarını ağırlıyor
YEREL HABERLER Terma City, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ...
Altınova pırıl pırıl
YEREL HABERLER Altınova pırıl pırıl
Sanal okul dergisi
YEREL HABERLER Sanal okul dergisi
Yalova’da silahlı kavga
YEREL HABERLER Yalova’da silahlı kavga
Maske uyarısı yapan market çalışanının burnunu kırdı
YEREL HABERLER Maske uyarısı yapan market çalışanının burnunu kırdı
Maske takma uyarısında bulununca darp edildi
YEREL HABERLER Maske takma uyarısında bulununca darp edildi
Altınova'da esnaf kahvaltıları devam ediyor
YEREL HABERLER Altınova'da esnaf kahvaltıları devam ediyor