Yalova’da şehit polis memuru için tören düzenlendi

Yalova'da uygulama noktasından kaçan otomobilin çarpması sonucu şehit olan 48 yaşındaki polis memuru Mustafa Emanetoğlu Yalova’da düzenlenen törenin ardından memleketi Kocaeli’ne gönderildi.

YalovaBursa karayolu Kirazlı Sanayi Sitesi mevkiinde uygulama noktasında kaçmaya çalışan otomobilin çarptığı Emanetoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Şehit polis memuru için Yalova’da tören düzenlendi. Törene Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Şehidin naaşı Yalova Devlet Hastanesi’nden konvoyla Yalova Valiliği bahçesine getirildi. Burada düzenlenen törende şehidin acılı eşi Ayşe Emanetoğlu ile annesi Zehra ve babası Necati Emanetoğlu güçlükle ayakta durabildi.

Yalova İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Fındık, yaptığı konuşmada Mustafa Emanetoğlu'nun görevini yaptığı sırada kahramanca şehit olduğunu belirterek, “Bugün vatanı için görev yaparken hayatını kaybeden aziz şehidimize son görevimizi yapmak için buradayız. Bu vesileyle başta aziz şehidimiz Mustafa Emanetoğlu olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği için görev yaparken hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli aileleri ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum” diye konuştu.

Kuran'ı Kerim ve duaların okunduğu törenin ardından şehidin cenazesi Kocaeli Kandıra ilçesine gönderildi.

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