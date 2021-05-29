Altınova’da odunluk yangını

Altınova’da sabah saatlerinde çıkan odunluk yangını, itfaiye ekipleri tarafından evlere sıçramadan söndürüldü.
Yalova’nın Altınova İlçesi Hürriyet Mahallesi 18 Sokak’ta evin odunluğunda çıkan yangın, kısa sürede fark edildi. Olay yerine gelen Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü.
Evlere sıçramadan söndürülen yangınla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.