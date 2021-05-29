Altınova’da odunluk yangını

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Altınova’da sabah saatlerinde çıkan odunluk yangını, itfaiye ekipleri tarafından evlere sıçramadan söndürüldü.

Yalova’nın Altınova İlçesi Hürriyet Mahallesi 18 Sokak’ta evin odunluğunda çıkan yangın, kısa sürede fark edildi. Olay yerine gelen Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü.

Evlere sıçramadan söndürülen yangınla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.