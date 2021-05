Kamera sistemiyle koruduğu evinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Yalova’da ikametinin etrafını görecek şekilde 5 adet kamera sistemi kurdurduğu tespit edilen şüphelinin evine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şüpheli şahıs operasyonda gözaltına alındı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından sürdürülen istihbari çalışmalar sonucu S.P. ve S.O. isimli şüphelilerin Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesindeki ikametlerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda S.O. gözaltına alınırken, S.P. isimli şüpheliyi arama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

İkametin banyo kısmında yapılan aramada, klozetin kapağı ve çevresinde yaklaşık 5 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, satışta kullanılan çok sayıda ambalaj, 1 adet av tüfeği ve 23 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli S.O.'nun ikametinin etrafını görecek şekilde 5 adet kamera sistemi bulundurduğunu belirleyen ekipler, kapının geç açılması sonucu evde bulunan yaklaşık 500 gram ağırlığındaki uyuşturucu maddeyi klozete döküp sifonu çektiğini tespit etti.

Şüphelilerden S.O. gözaltına alınırken, firari olan S.P.'nin yakalanması için çalışmalara devam edildiği belirtildi.

