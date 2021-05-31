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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ata tohumları toprakla buluşmaya devam ediyor

İHA

Ata tohumları toprakla buluşmaya devam ediyor

Yalova’nın Altınova Belediyesi, 2018 yılında ‘Üreticiye Destek Projesi’ kapsamında başlattığı yerli tohum fidesi dağıtımına bu yıl da devam etti.
Önceki senelerde 167 bin adet çoğalma özelliğine sahip yerli tohum fidesi dağıtan Altınova Belediyesi ‘Üreticiye Destek Projesi’ kapsamında bu yıl da 23 bin adet domates, salatalık, biber ve patlıcan ata tohumu fidesi dağıttı. Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Ata tohumlarımız Altınova'mızın bereketli topraklarıyla buluşmaya devam ediyor. 23 bin adet domates, biber, salatalık ve patlıcan fidesinin dağıtımı gerçekleştirdik. Her bir tohum üretken ellerde bereket ve bolluğa dönüşecek inşallah” dedi
Hizmet binası önünde bu yıl da 23 bin çoğaltılabilir yerli tohum fideleri ücretsiz dağıtıldı. Dağıtıma Altınova İlçe Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Zafer, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırması Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz Boz ve Yalova Tarım Orman İl Müdürü Suat Parıldar katıldı. Dağıtılan fideler, yerli tohumdan elde edilme özelliğinden dolayı vatandaşların büyük ilgisini çekti.
Tamamen yerli tohumdan elde edilen fidelerin çoğalma imkânının da bulunduğunu belirten Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “İlk kez 2018 yılında çiftçilerimize destek amaçlı başlattığımız yerli tohum fide dağıtımları bu tarihten itibaren devam ediyor. 2018 Mayıs ayında vatandaşlarımıza 40 bin adet domates, biber ve karpuz yerli tohum fidesi dağıtmıştık. 2019 yılında ise yerli tohum patlıcan fidesi dağıttık. Salgın nedeniyle 2020 yılında ara vermek zorunda kaldık. Bu yıl da ilk etapta 23 bin fideyi dağıttık. Dağıttığımız bu yerli fideler çoğaltılacak. Vatandaşlarımızdan bu fidelerden tohum elde etmelerini istiyoruz” diye konuştu.

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