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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova’da kurulacak Teknopark A.Ş. için imzalar atıldı

İHA

Yalova’da kurulacak Teknopark A.Ş. için imzalar atıldı

Yalova Üniversitesi bünyesinde yer alacak Yalova Teknopark A.Ş.'nin resmi kuruluşu, düzenlenen imza töreni ile gerçekleştirildi.
Rektörlük toplantı salonunda Vali Muammer Erol başkanlığında düzenlenen törende, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Yalova İmes Makine İhtisas OSB Başkanı Direnç Özdemir, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan ve YalovaAltınova Tersane Girişimcileri Başkanı Şükrü Fazıl Uzun tarafından imzalar atıldı.
Törende açıklama yapan Vali Erol, insanların örnek alacağı bir OSB yapılanmasının gayreti içerisinde olduklarını söyleyerek, kurulacak Teknopark A.Ş için yerli, yeşil, yenilikçi ve yüksek teknoloji sloganına değindi. Erol, “imzaladığımız Teknopark birlikteliği yerlinin içini dolduruyor. Yüksek teknolojinin içini dolduruyor. Yenilikçinin içini dolduruyor. Yalova’nın tüm insanları yeşile sahip çıkma noktasında ciddi duyarlılık ve gayret içerisindeler” ifadelerini kullandı.
Teknoparkla birlikte üniversitenin ticari hayata büyük katkı sağlayacağını dile getiren Cebeci, Teknopark projesinin yerinin hazır olduğunu ve yakın zamanda temelinin atılıp, inşaatına başlanacağını söyledi. Yalova’nın yüksek katma değerli ve yüksek teknolojili yeşil üretimin merkezi olduğunu ifade eden Yalova İmes Makine İhtisas OSB Başkanı Direnç Özdemir, şunları kaydetti:
"Teknopark ArGe üretim alanları bizim bu hedefe ulaşmamızın bir parçası bu anlamda bu yola somut olarak çıkıyor olmanın gururu içerisindeyiz. Gerçek anlamda bir sanayi üniversite işbirliği projesi çıkıyor ortaya.”
İmza töreni, katılımcıların konuşmalarını yapması ve teknopark ile ilgili sunumun ardından sona erdi.

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