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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova’da "Mera Islah ve Amenajman Projesi" töreni düzenlendi

İHA

Yalova’da "Mera Islah ve Amenajman Projesi" töreni düzenlendi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı İlyasköy'de 2019 yılında başlatılan "Mera Islah ve Amenajman Projesi" töreni düzenlendi.
Köy evi bahçesinde düzenlenen törende açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Uğur Erdem, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs sebebiyle zor günler geçirdiğini, bu sürede tarım ve gıdanın daha da öne çıktığını söyledi. Erdem, bakanlık olarak aldıkları tedbirlerle üreticilerin zorlanmaması için her türlü desteği verdiklerini dile getirdi.
2021 yılında bu ıslah projesiyle birlikte Yalova’ya 1 milyon lira civarında proje desteği verildiğini söyleyen Erdem, ”2 milyon lira çiftçi ve yerel katkıyla Yalova’da 3 milyon liralık 6 tane projeyi hayata geçirdik. Bu projelerle ziraî üretimin sürdürülebilirliği ve sizlerin bu süreçte faydalanmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Yalova’da 252 adet mera parseli alanının bulunduğunu ve yaklaşık 6 bin 500 dekar alana sahip olduğunu dile getiren Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, “Bizim hayvancılığımız daha çok meraya dayalı değil, yem bitkileri kaba yem ihtiyacını dışarıdan karşılamaya yönelik bir hayvancılık. O halde elimizde bulunan bu 252 adet mera parselini en verimli şekilde yönetmemiz gerekiyor” dedi.
Konuşmaların ardından proje ile ilgili fotoğraf sergisini gezen Vali Muammer Erol, Kaymakam Ömer Bilgin, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, kurum müdürleri ve çiftçiler, daha sonra proje kapsamında hazırlanan merada kurdele kesimine katıldı.

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