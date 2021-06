Gönüllü itfaiyeci başvuruları başladı

Yalova’nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, “Gönüllü İtfaiyecilik Projesi” çalışmalarına start aldı. Gönüllü itfaiyecilik başvuruları İtfaiye Amirliğinde başladı.

Altınova Belediye Meclisinin 2021 Mayıs ayı son oturumunda gündem maddeleri arasında yer alan Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği ele alındı. Meclis üyelerinin oylarına sunulan Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği kabul edildi. Altınova Belediyesi’nin yangın, kaza ve afet durumlarında can ve mal kayıplarını asgariye indirmek için hayata geçirdiği ‘Gönüllü İtfaiyecilik Arama Kurtarma Ekibi Projesi başladı.

Gerekli eğitimleri alan gönüllüler, kurs bitiminde ‘Gönüllü İtfaiyeci Kartı’ alarak görevlerine başlayacak. Sunulacak eğitimlerle itfaiye faaliyetlerine geri hizmet desteği sağlanacak, arama kurtarma çalışmalarında itfaiyeye destek olunacak.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği bünyesinde gönüllülük esasıyla hareket edecek 18 yaş ve üzerindeki vatandaşlara afet bilinci kazandırılacak.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, “Bu proje ile ekiplerimizin olayın gerçekleştiği bölgeye ulaşması anına kadar geçen süreçte oluşan can ve mal kayıplarını asgariye indirmeyi amaçlıyoruz. Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma, olası afet gibi durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale eden itfaiye ekiplerine ilk yardım hizmetlerini yürütmede yardımcı olmak, halkı yangın söndürme ve afetlere karşı alınacak tedbirler konusunda aydınlatmak, verecek olduğumuz eğitimlerin başında geliyor. 18 yaş ve üzerinde, sağlık koşulları elverişli her bir vatandaşımız ‘Gönüllü İtfaiyeci arama kurtarma’ ekibinde yer alabilir. Eğitimler ücretsiz olarak verilecek olup, eğitim sonunda sertifika verilecek” diye konuştu.

