Başkan Silpagar yol çalışmalarını inceledi

Çiftlikköy Belediyesi’nin Yalovaİzmit yolu üzerindeki ek hizmet binasına ulaşımı kolaylaştırmak maksadıyla Özdilek AVM yönünden gelen yan yolda çalışmaları başladı.

Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Başkan Yardımcısı Abdurrahim Solmaz ve birim amirleriyle birlikte yan yolda başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. 200 metre uzunluğunda yan yol çalışması yapılacağını dile getiren Başkan Silpagar, “Burada güzergâh ölçümleri yapılarak yan yolda kalan kısımlar sökülüp asfaltlama işlemi yapıldı. Özdilek AVM önünden gelen yan yol tanzim edilerek, Beşevler 3. sokak gerisinde ikiye ayrılacak ve Beşevler 2 ve Beşevler 1. sokaklara geçiş sağlayacağız. İkiye ayrılan yolun sol tarafından akan trafiğin de ana yola bağlanması sağlanmış olacak. Azami 23 hafta içerisinde bu çalışmaları tamamlayarak ek binamıza girişleri kolaylaştırmış, böylece bu kesimdeki trafik yükünü de azaltmış olacağız” şeklinde konuştu.

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