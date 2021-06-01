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Muharrem İnce’den erken seçim tahmini “2022 Mart'ından sonra her an seçim olabilir”.

İHA

Muharrem İnce’den erken seçim tahmini “2022 Mart'ından sonra her an seçim olabilir”.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Ben 2022’nin Mart'ından sonra her an seçim olabileceğini öngörüyorum, bu benim düşüncem” dedi.

İnce, partisini kurmasından sonra ilk kez memleketi Yalova’ya geldi. İnce’yi partililer, KocaeliYalova karayolunda, Yalova il sınırında karşıladı. İnce, ardından oluşturulan konvoyla kent merkezinde geldi. Şehir caddelerinde otobüsle gezerek vatandaşları selamlayan İnce, ardından Elmalık köyündeki evine geçti. İnce, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, oy verdiği partilerden memnun olmayan seçmenlere seslenerek, şunları kaydetti:

“Memleketin gidişatından kaygı duyan, beğenmeyen ama başka partilere de eli gitmeyen vatandaşlarımıza sesleniyorum. Tam Memleket Partisi size göre buyurun, gelin. AK Parti’ye oy vermeyip CHP’yi beğenmeyip ne yapayım, CHP’den başka yere oy veremiyorum deyip kerhen CHP’ye oy verenler onlara sesleniyorum. Artık bir seçeneğiz var. Memleket Partisi tam size göre. CHP’yi beğenmeyip ne yapalım İYİ Parti’ye verelim bari diyenlere sesleniyorum. Muharrem İnce’nin yanı Memleket Partisi’nin yanı size çok yakışır. Ülkücülere sesleniyorum, MHP’ye oy veren Ülkücülere sesleniyorum. Yerli bir adam arıyorsanız Muharrem İnce burada, Memleket Partisi burada, buyurun size de buyurun diyorum. Terörle arasına mesafe koyup geçmişte HDP’ye oy verip bunlar bir arpa boyu büyümüzler, Türkiye partisi olma gibi bir dertleri yok diyorsanız Memleket Partisi tam size göre. Onları da Memleket Partisi'ne bekliyorum. Mevcut siyasi partileri beğenmeyip sandığa gitmeyen yurttaşlarımıza sesleniyorum. Memleket Partisi tam siz göre diyorum”

"2022 Mart'ından sonra erken seçim olabilir"
Yüzde 50+1 ile iktidar olmak istediklerini anlatan İnce, bir gazetecinin “Erken seçim olmasını bekliyor musunuz?” sorusunu şöyle yanıt verdi:
“Biz şuanda muhalefet partisiyiz, şimdilik muhalefet partisiyiz. Bütün muhalefet partileri seçime hazır olmalıdır. Biz teknik olarak, beyin olarak, zihin olarak hazırız. Cumhuriyet tarihinde partinin kurulduğu gün 41 ilde örgütlenmesini yapan herhalde ikinci bir parti yoktur, ama yasalara göre seçime katılabilmemiz için bir müddet daha kongremizi tamamlamamız lazım. Parlamentoda var olan partilere de şunu sesleniyorum. Gelin seçime katılmayı kolaylaştırın. Erken seçim, yani ben 2022’nin martından sonra her an seçim olabileceğini ön görüyorum bu benim düşüncem.”
İnce’ye, Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ve İl Başkanı Ertan Şener de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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