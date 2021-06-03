Yalova'da polisten uyuşturucu operasyonu

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 996 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 575 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 2’si ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’dan Yalova’ya uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen 1 şahsa ait araç içinde 977 gram sentetik kannabinoid maddesi ile 3,70 gram kubar esrar ele geçirdi.

Şahısla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheliye daha ulaşan polis, 3 zanlının ikametlerinde yaptığı aramada 505 gram kubar esrar, 19 gram sentetik kannabinoid, 7 kök kenevir bitkisi, 4 adet ecstasy hap ve uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda küçük kilitli şeffaf poşet ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 erkek şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir kadın ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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