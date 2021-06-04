Orhangazi Tüneli’nde araç yandı

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İstanbulİzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli girişinde seyir halindeki bir araçtan alevler çıktı. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği’nin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

İstanbulİzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli girişinde seyir halindeki aracın motor kısmında yangın çıktı.



3 Haziran 2021 Perşembe akşamı saat 20:30'da, 16 AGS 484 plakalı araçta çıkan yangın, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği’nin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Araçtaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



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