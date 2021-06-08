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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhtarlara yangın ve muhtemel afetler anlatıldı

İHA

Muhtarlara yangın ve muhtemel afetler anlatıldı

Yalova’nın Altınova ilçesinde görev yapan mahalle ve köy muhtarları, yangınlar ve afet durumlarına karşı bilgilendirildi.
Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği’nde düzenlenen toplantıda mahalle ve köy muhtarlarına ev, anız, orman yangınları ve muhtemel afet durumlarında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi. Muhtarlar, Altınova Belediyesi’nin uygulamaya başlattığı Gönüllü İtfaiyecilik Projesi hakkında da bilgilendirildi. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği’nde düzenlenen toplantıya Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova İlçe Orman İşletme Şefi Selçuk Yılmaztürk, Altınova İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, mahalle ve köy muhtarları katıldı. Toplantıda, İlçe Orman İşletme Şefi Selçuk Yılmaztürk, orman yangınları hakkında yaşanan sorunlar ile ilgili bilgiler verirken, İtfaiye Amiri Çavuşoğlu, anız yangınların büyük sonuçlar doğurduğunu, temizlenmeyen soba bacaları sebebiyle çatı ve ev yangınları meydana geldiğini dile getirdi.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da, itfaiye teşkilatının 7/24 esasına göre canla başla mücadele verdiğini ifade ederek, “Güzîde bir itfaiye teşkilatımız var. Yeni projemizle gönüllü itfaiyeciler yetiştireceğiz. Bundaki en önemli maksadımız muhtemel afetler ve yangınlar konusunda insanlarımızı bilgilendirmek ve gerekli durumlarda ilgili yetkililere yardımcı olmalarını sağlamaktır” diye konuştu.
Toplantıda, mahalle ve köylerde meydana gelen yangın istatistikleri de muhtarlarla paylaştı.

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