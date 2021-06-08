Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasında sekretere tahliye



Özgür YILDIZ/YALOVA,(DHA)YALOVA Belediyesi´nin görevden alınan belediye başkanı Vefa Salman'ın tutuksuz yargılandığı 'zimmet ve resmi belgede sahtecilik' davasının 4´üncü duruşmasında tutuklu olarak yargılanan sekreter Bahar Taşkömür tahliye edildi. Mahkeme duruşmada görevden alınan Salman'ın yurt dışı yasağının kaldırılması talebini ise reddetti. 3´ü tutuklu 34 sanığın yargılandığı davanın duruşması 7 Eylül´e ertelendi.

Geçen yıl şubat ayında, Yalova Belediyesi'nde muhasebe personeli olarak çalışırken yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan Reşat Elgin´in Denizli´de yakalanmasının ardından başlayan soruşturmada aralarında Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç´in (48) de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Güleç ile muhasebe personeli Reşat Elgin (43), Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. (56), müteahhit Bekir Bilgi (39), zimmet suçuna ortak olan Hakan Ç. (31), Taner T. (29), Emrah G. (27), Beytullah B. (32), Sinem D. (34), Tuncay D. (43), Cüneyt Ö. (38), Tuğrul K. (41), Abdulnasır G. (51), Cem D. (32), Kartal Özgür B. 40), Ahmet Ragip A. (45), Bahar Taşkömür (39) ve Engin Öz. (30) tutuklandı. Belediye Başkanı Vefa Salman da 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından, 27 Şubat'ta geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

20 MİLYON LİRADAN FAZLA PARA ZİMMETE GEÇİRİLDİ

Sayıştay Başkanlığı Mülkiye Müfettişleri, Yalova Belediyesi´nde sahte belgelerle usulsüz olarak zimmete geçirilen para miktarını belirlemek için 400´e yakın hesapta inceleme yaptı. Hareketlilik olan hesaplara para akışının, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K., muhasebe personeli Saliha Ö. tarafından imzalandığı belirlendi. Ayrı hesaplarda yapılan inceleme sonucunda, zimmete geçirilen para miktarının 20 milyon 739 bin 664 lira 80 kuruş olduğu ortaya çıktı. Bu para içerisinde 185 ayrı ödemeyle tutuklu olarak bulunan müteahhit Bekir Bilgi´ye 6 milyon 689 bin 957 lira 60 kuruş aktarıldığı öğrenildi. Soruşturma sonunda Yalova Cumhuriyet Savcısı Cesim Eren tarafından hazırlanan 150 sayfalık iddianame, Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede şüphelilere aktarılan ödemeler karşılığında Yalova Belediyesi´ne herhangi bir iş yapılmadığı ve yetki belgesi alınmadığı yer aldı. Halit Güleç ile diğer tutuklu sanıkların WhatsApp yazışmalarının da delil olduğu iddianamede, temizlik işleri yapan özel firmanın sahibi F.Ö.´ye yaptığı işler karşılığında Güleç´in talimatıyla 75 bin TL ödeme yapıldığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri de girdi. Vefa Salman hakkında 3 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istenen davanın önceki duruşmalarında tutuklu 18 sanıktan 14'ü tahliye edilmişti.

4´ÜNCÜ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, haklarında da 'ihaleye fesat karıştırmak', `resmi belgede sahtecilik´ ve 'zimmet' suçlarında dava açılan 4´ü tutuklu 34 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklar Halit Güleç, Bahar Taşkömür, Reşat Elgin ve Bekir Bilgi duruşmaya cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katılırken, Vefa Salman, taraf avukatları ve bazı milletvekilleri salonda hazır bulundu.

Vefa Salman´ın avukatı, dosyalarının davadan ayrılarak, yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep etti. Tutuklu sanıklar ise suçsuz olduklarını öne sürerek, tahliyelerini istedi.

BAHAR TAŞKÖMÜR'E TAHLİYE

Mahkeme heyeti, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınan Bahar Taşkömür´ün tahliyesine, Halit Güleç, Reşat Elgin ve Bekir Bilgi´nin tutukluğunun devamına karar vererek, eksik belgelerin tamamlanması ve yeni delillerin incelenmesi için duruşmanın 7 Eylül´e ertelenmesine karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2021-06-08 16:37:43



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