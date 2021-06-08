Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasında sekretere tahliye

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasında sekretere tahliye

DHA

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasında sekretere tahliye


Özgür YILDIZ/YALOVA,(DHA)YALOVA Belediyesi´nin görevden alınan belediye başkanı Vefa Salman'ın tutuksuz yargılandığı 'zimmet ve resmi belgede sahtecilik' davasının 4´üncü duruşmasında tutuklu olarak yargılanan sekreter Bahar Taşkömür tahliye edildi. Mahkeme duruşmada görevden alınan Salman'ın yurt dışı yasağının kaldırılması talebini ise reddetti. 3´ü tutuklu 34 sanığın yargılandığı davanın duruşması 7 Eylül´e ertelendi.
Geçen yıl şubat ayında, Yalova Belediyesi'nde muhasebe personeli olarak çalışırken yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan Reşat Elgin´in Denizli´de yakalanmasının ardından başlayan soruşturmada aralarında Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç´in (48) de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Güleç ile  muhasebe personeli Reşat Elgin (43), Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. (56), müteahhit Bekir Bilgi (39), zimmet suçuna ortak olan Hakan Ç. (31), Taner T. (29), Emrah G. (27), Beytullah B. (32), Sinem D. (34), Tuncay D. (43), Cüneyt Ö. (38), Tuğrul K. (41), Abdulnasır G. (51), Cem D. (32), Kartal Özgür B. 40), Ahmet Ragip A. (45), Bahar Taşkömür (39) ve Engin Öz. (30) tutuklandı. Belediye Başkanı Vefa Salman da 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından, 27 Şubat'ta geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.
20 MİLYON LİRADAN FAZLA PARA ZİMMETE GEÇİRİLDİ
Sayıştay Başkanlığı Mülkiye Müfettişleri, Yalova Belediyesi´nde sahte belgelerle usulsüz olarak zimmete geçirilen para miktarını belirlemek için 400´e yakın hesapta inceleme yaptı. Hareketlilik olan hesaplara para akışının, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K., muhasebe personeli Saliha Ö. tarafından imzalandığı belirlendi. Ayrı hesaplarda yapılan inceleme sonucunda, zimmete geçirilen para miktarının 20 milyon 739 bin 664 lira 80 kuruş olduğu ortaya çıktı. Bu para içerisinde 185 ayrı ödemeyle tutuklu olarak bulunan müteahhit Bekir Bilgi´ye 6 milyon 689 bin 957 lira 60 kuruş aktarıldığı öğrenildi. Soruşturma sonunda Yalova Cumhuriyet Savcısı Cesim Eren tarafından hazırlanan 150 sayfalık iddianame, Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede şüphelilere aktarılan ödemeler karşılığında Yalova Belediyesi´ne herhangi bir iş yapılmadığı ve yetki belgesi alınmadığı yer aldı. Halit Güleç ile diğer tutuklu sanıkların WhatsApp yazışmalarının da delil olduğu iddianamede, temizlik işleri yapan özel firmanın sahibi F.Ö.´ye yaptığı işler karşılığında Güleç´in talimatıyla 75 bin TL ödeme yapıldığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri de girdi. Vefa Salman hakkında 3 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istenen davanın önceki duruşmalarında tutuklu 18 sanıktan 14'ü tahliye edilmişti.
4´ÜNCÜ DURUŞMA GÖRÜLDÜ
Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, haklarında da 'ihaleye fesat karıştırmak', `resmi belgede sahtecilik´ ve 'zimmet' suçlarında dava açılan 4´ü tutuklu 34 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklar Halit Güleç, Bahar Taşkömür, Reşat Elgin ve Bekir Bilgi duruşmaya cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katılırken, Vefa Salman, taraf avukatları ve bazı milletvekilleri salonda hazır bulundu.
Vefa Salman´ın avukatı, dosyalarının davadan ayrılarak, yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep etti. Tutuklu sanıklar ise suçsuz olduklarını öne sürerek, tahliyelerini istedi.
BAHAR TAŞKÖMÜR'E TAHLİYE
Mahkeme heyeti, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınan Bahar Taşkömür´ün tahliyesine, Halit Güleç, Reşat Elgin ve Bekir Bilgi´nin tutukluğunun devamına karar vererek, eksik belgelerin tamamlanması ve yeni delillerin incelenmesi için duruşmanın 7 Eylül´e ertelenmesine karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2021-06-08 16:37:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk davasında bir tahliye daha
YEREL HABERLER Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk davasında bir ...
Muhtarlara yangın ve muhtemel afetler anlatıldı
YEREL HABERLER Muhtarlara yangın ve muhtemel afetler anlatıldı
Müsilajdan arınan sahiller vatandaşlara kaldı Sıcak havayı bilen vatandaşlar denize girmeye başladı
YEREL HABERLER Müsilajdan arınan sahiller vatandaşlara kaldı Sıcak ...
Yalova'da CHP heyeti Salman´ın göreve iadesini istedi
YEREL HABERLER Yalova'da CHP heyeti Salman´ın göreve iadesini istedi
Avcılardan anlamlı yarışma
YEREL HABERLER Avcılardan anlamlı yarışma
Yalova'da 7 köpek zehirle öldürülerek telef edildi
YEREL HABERLER Yalova'da 7 köpek zehirle öldürülerek telef edildi
Altınova Belediyesi 34 yaşında
YEREL HABERLER Altınova Belediyesi 34 yaşında
Zıpkınla 11 kilo 400 gram levrek avladı, rekor onayı bekliyor
YEREL HABERLER Zıpkınla 11 kilo 400 gram levrek avladı, rekor onayı ...
Yalova’da zıpkınla yakaladığı levrekle dünya rekoru kırdı
YEREL HABERLER Yalova’da zıpkınla yakaladığı levrekle dünya rekoru ...