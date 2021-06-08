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Yalova kıyılarında müsilaj temizliği başladı

DHA

Yalova kıyılarında müsilaj temizliği başladı


Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)MARMARA Denizi'ndeki, deniz salyası da denilen müsilajla mücadele kapsamında Yalova´da temizleme çalışması başlatıldı.
Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerden Yalova´da da deniz salyası temizleme çalışması başlatıldı. Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde Yalova´da deniz salyasının yoğun gözlemlendiği Altınova ilçesinde bulunan Tersaneler Bölgesi´nde çalışma yapıldı. Müsilaj, tekne yardımıyla ve vidanjörle çekildi. Çalışmayla ilgili bilgi veren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz, Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü´nün Yalova kıyılarında inceleme yaptığını söyledi.
Yalova´da müsilajın yoğun olduğu tek yerin Tersaneler bölgesi olduğunu kaydeden Yılmaz, "Müsülajın yoğun olarak ilimizde tersaneler bölgesinde rüzgârın etkisiyle birikmiş olduğu tespitine müteakip burada Marmara´ya kıyısı olan 7 ille birlikte bizler de çalışmalarımızı başlattık. Gerek deniz süpürgeleri gerekse mekanik ekipmanlarla çalışıyoruz" diye konuştu. Deniz salyasının 7 gün 24 saat esasına bağlı olmak Merkez Koordinasyon Kurulu bünyesinde takip edildiğini ifade etti.
Çalışmaları Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Yalova Liman Başkanı Nurullah Hakan Pekşen ile Orman İl Müdür Yardımcısı Selçuk Yaman da takip etti.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2021-06-08 17:28:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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