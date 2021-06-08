Hayat boyu öğrenme şenliği göz kamaştırdı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü'nün Hayat Boyu Öğrenme Şenliği yıl sonu sergisi göz kamaştırdı.

Çınarcık İlçesi Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslarda, kursiyerler tarafından yapılan eserler sergilendi. Yıl sonu sergisinde El Sanatları Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi dallarındaki kurslarda oluşturulan eserlerin yer aldığı serginin kurdelasını Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak, Halk Eğitim Müdürü İrfan Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Günay kurdeleyi kesti. Hayat boyu öğrenme şenliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlarken, Halk Eğitimi Müdürü İrfan Öztürk, "Kursiyerlerimizin özveri ve salgın koşullarında bir birinden güzel eserleri yaptı. 132 Kursta bin 675 kursiyerimiz belge almaya hak kazandı" dedi.

Bağlama eşliğinde türküler, keman resitali ve karate gösterisinin ardından davetliler sergiyi gezdi.

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