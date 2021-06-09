Minibüs şoförü, sıra kavgasında meslektaşını ensesinden bıçaklayıp, öldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minibüs şoförü, sıra kavgasında meslektaşını ensesinden bıçaklayıp, öldürdü

DHA

Minibüs şoförü, sıra kavgasında meslektaşını ensesinden bıçaklayıp, öldürdü


Özgür YILDIZ/ÇINARCIK (Yalova), (DHA)YALOVA´nın Çınarcık ilçesinde, minibüs şoförü Yaşar B. (62), sıra kavgasında meslektaşı Yakup Köse'yi (57) ensesinden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Çınarcık ilçesi Esenköy Mahallesi´nde meydana geldi. Durakta, minibüs şoförleri Yaşar B. ile Yakup Köse arasında hangi minibüsün önce yola çıkacağı konusunda çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yaşar B., cebinden çıkardığı bıçakla Köse'yi ensesinden bıçakladı. Köse, kanlar içinde yerde kaldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Yakup Köse, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayın ardından gözaltına alınan Yaşar B., jandarmadaki işlemlerinin ardından, bugün adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Çınarcık Özgür YILDIZ
2021-06-09 12:29:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova’da minibüs sırası cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Yalova’da minibüs sırası cinayetinin zanlısı adliyeye ...
Silahla havaya ateş eden zanlılar yakalandı
YEREL HABERLER Silahla havaya ateş eden zanlılar yakalandı
Yalova’da minibüs sırası cinayeti
YEREL HABERLER Yalova’da minibüs sırası cinayeti
Yalova kıyılarında müsilaj temizliği başladı
YEREL HABERLER Yalova kıyılarında müsilaj temizliği başladı
Hayat boyu öğrenme şenliği göz kamaştırdı
YEREL HABERLER Hayat boyu öğrenme şenliği göz kamaştırdı
Yalova'da müsilaj temizliği başladı
YEREL HABERLER Yalova'da müsilaj temizliği başladı
Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasında sekretere tahliye
YEREL HABERLER Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasında sekretere ...
Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk davasında bir tahliye daha
YEREL HABERLER Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk davasında bir ...
Muhtarlara yangın ve muhtemel afetler anlatıldı
YEREL HABERLER Muhtarlara yangın ve muhtemel afetler anlatıldı
Müsilajdan arınan sahiller vatandaşlara kaldı Sıcak havayı bilen vatandaşlar denize girmeye başladı
YEREL HABERLER Müsilajdan arınan sahiller vatandaşlara kaldı Sıcak ...
Yalova'da CHP heyeti Salman´ın göreve iadesini istedi
YEREL HABERLER Yalova'da CHP heyeti Salman´ın göreve iadesini istedi
Avcılardan anlamlı yarışma
YEREL HABERLER Avcılardan anlamlı yarışma