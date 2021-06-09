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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın engelli basketbolcular erkekler liginde mücadele veriyor

İHA

Kadın engelli basketbolcular erkekler liginde mücadele veriyor

Türkiye’de ilk kez tamamı kadınlardan oluşan tekerlekli sandalye basketbol takımı 3. Lig’de erkek takımlara karşı mücadele veriyor.
Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun 919 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi müsabakalarında bir ilk yaşandı. Yalova ve Bursa illerinde düzenlenen lig karşılaşmalarında ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir takım mücadele ediyor.
Lotus Engelliler Başkanı Garip İnal, federasyona erkekler liginde mücadele etmek için başvurduklarını ve bunun da olumlu karşılandığını söyledi.
Ligde mücadele veren tek kadın takım olduklarını kaydeden İnal, amaçlarının kadın milli takımına sporcu yetiştirmek olduğunu söyledi. Kadın basketbolunda A klasmanından B klasmanına düşüldüğünü anlatan İnal, “Amacımız hem milli takım alt yapısına oyuncu vermek hem de Türkiye liglerinde evde oturan kadınlarımızı bu sistemi görerek evlerinden çıkıp spor yapmasını özendirmektir” diye konuştu.
12 kişilik takımdan 2 sporcunun sakat olduğu için 10 kişi ligde mücadele verdiklerini söyleyen İnal, “Takım yeni olmasına rağmen ben diyorum ki iddialıyız. Burada tek sebep var, tüm Türkiye’de ki spor kulüp derneklerine sesleniyorum, engelli kadınlarımızı spora teşvik edin ve iş adamlarını da sponsor olmalarını rica ediyorum” ifadesini kullandı.
Lotus Engelliler Antrenörü Ali Hadi Öztürk kadınlardan oluşan yakımın alt yapısı için 1 yıldır çaba gösterdiklerini ifade etti. Tekerlekli sandalye basketbolunda erkeklerin ulaştığı başarıya kadınların da ulaşmasını istediklerini belirten Öztürk, “Erkek milli takımımız Avrupa şampiyonlukları dünya ikincilikleri gibi birçok başarı elde etti. Biz hem bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz hem de kadın milli takımımıza iyi bir alt yapı sunup oraya oyuncular göndermek istiyoruz. Ayrıca evden çıkmaya tereddüt eden engelli sporcular da bu çocukları görerek cesaretlendirmek istiyoruz” diye konuştu.
13 yıldır bu sporu yapan takımın tecrübeli ismi ve kaptanı Büşra Ünal ise başarılı sonuçlar almak istediklerini vurgulayarak şöyle konuştu:
“Aramızda en küçüğümüz 14 yaşında. Hepsinin maç heyecanı var. İnşallah elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hedefimiz tabi ikinci lig herkesin istediği gibi. Biz bu sahada olabildiğince güzel şeyler ortaya koymak istiyoruz. Kadınların gücünü göstermek istiyoruz tüm Türkiye’ye. Enerjimiz çok yüksek. Antrenman enerjimiz çok yüksek oluyor ayrıca. Sahaya da inşallah onu yansıtacağız şimdi arkadaşlarımla beraber. Diğer takımlara örnek olmak çok isteriz. İnşallah devamı da gelir.”
Kadriye Nur Özbek ise yorucu bir spor yaptıklarını dile getirerek, “Takım olarak yaptığımız için daha çok eğleniyoruz. Ben farklı sporlardan daha aktif olduğumuzu düşünüyorum. Bugün ilk maçımızı yapacağız. Daha önce hiç maç yapmadık. Çok heyecanlıyız. Erkeklerle oynayacağımız için ben kendi adıma biraz çekiniyorum. Onlar bizden daha güçlü sonuçta. Biz çalıştık antrenmanlarımızı da çok güzel yaptık. Kazanacağımızı düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

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