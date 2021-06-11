Yalova'da deniz yeniden müsilajla kaplandı 



Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)MARMARA Denizi´nde etkili olan müsilaj (deniz salyası), bir süre önce dağıldığı Yalova kıyılarını yeniden beyaza bürüdü. Feribot seferlerinin yapıldığı Altınova ve Çiftlikköy'de deniz yüzeyini kaplayan müsilaj, dronla havadan görüntülendi.

Marmara Denizi´nde şubat ayından itibaren görülmeye başlanan müsilaj, yeniden Yalova kıyılarını kapladı. Deniz yüzeyinden bir süre dağılan müsilajın kıyılarda tekrar etkili olması, kent sakinleri ile balıkçıları endişelendirdi. Müsilaj, özellikle Altınova ve Çiftlikköy'de deniz yüzeyini beyaza bürüdü. Feribot seferlerinin düzenlendiği bölgede yoğunlaşan müsilaj, havadan dronla görüntülendi. Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediye ekiplerinin başlattığı müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2021-06-11 10:32:57



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