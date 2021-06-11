Soyunma odasına gizli kamera yerleştiren fotoğrafçıya 6 yıl hapis cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soyunma odasına gizli kamera yerleştiren fotoğrafçıya 6 yıl hapis cezası

İHA

Soyunma odasına gizli kamera yerleştiren fotoğrafçıya 6 yıl hapis cezası

Yalova'da fotoğraf stüdyosunda kadın çalışanları ve müşterilerini gizli kamera ile kayıt ettiği iddiasıyla yargılanan İsmail K. (42) 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İsmail K.’nin (42) kendisine ait fotoğraf stüdyosunda, kadın çalışan ve müşterilerin soyunma odası olarak kullandığı odaya gizli kamera koyarak kayıt ettiği ileri sürülüyor. Mahkeme sanıkla ilgili kararını verdi. Sesli ve görüntülü kayıtlarla özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğine hükmeden mahkeme, mağdur sayısını da göz önünde bulundurarak zincirleme suç işlendiği gerekçesiyle sanığa toplam 6 yıl hapis cezası verdi.
Mağdur avukatı Yakup Taşçı, özel hayatın gizliliği suçundan sanığın ilk 2 yıl ceza aldığını belirterek, “Daha sonra sesli ve görüntülü kayıtlarla özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle bunu bir kat arttırarak 4 yıla çıkardı. Yaklaşık 56 mağdurun olmasını da göz önünde bulundurarak, zincirleme suç diyerek bunu 6 yıla çıkardı. Tabii umut verici bir durum. Bu tür cinsel arzu ve isteklere dönük gizli çekim yapan kişi hakkında mahkeme 62. maddeyi uygulamadı. Toplumda kravat indirimi ya da takım elbise indirimi, iyi hal indirimi olarak anılan 62. maddeyi mahkeme burada uygulamaya gerek görmedi ve kişiye bu indirimi uygulamadan 6 yıl cezayı verdi” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Negmar Yalova’da ortaokul binası yapacak
YEREL HABERLER Negmar Yalova’da ortaokul binası yapacak
Yalova'da deniz yeniden müsilajla kaplandı 
YEREL HABERLER Yalova'da deniz yeniden müsilajla kaplandı 
Çocuklarını göremediği için intihara kalkıştı, atlama anı anbean kaydedildi
YEREL HABERLER Çocuklarını göremediği için intihara kalkıştı, atlama ...
Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı parkede
YEREL HABERLER Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı parkede
Kadın engelli basketbolcular erkekler liginde mücadele veriyor
YEREL HABERLER Kadın engelli basketbolcular erkekler liginde ...
Minibüs şoförü, sıra kavgasında meslektaşını ensesinden bıçaklayıp, öldürdü
YEREL HABERLER Minibüs şoförü, sıra kavgasında ...
Yalova’da minibüs sırası cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Yalova’da minibüs sırası cinayetinin zanlısı adliyeye ...
Silahla havaya ateş eden zanlılar yakalandı
YEREL HABERLER Silahla havaya ateş eden zanlılar yakalandı
Yalova’da minibüs sırası cinayeti
YEREL HABERLER Yalova’da minibüs sırası cinayeti