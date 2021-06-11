Polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor

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Yalova İl Emniyeti Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Haziran ayında 27 kişi gözaltına alırken, bir kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis, 710 Haziran tarihlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 283,8 gram toz esrar, 33,80 gram metamfetamin, 65,42 gram sentetik kannabinoid, 2,40 gram kokain ve 0,80 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan zanlılardan birisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 111 Haziran tarihleri arasında yapılan uygulamalarda “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak” suçundan 23 kişiye işlem yapıldı.

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