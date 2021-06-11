Stüdyoda kadınlar soyunurken gizli çekim yapan fotoğrafçıya 6 yıl hapis

Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)YALOVA´da, sahibi olduğu fotoğraf stüdyosuna yerleştirdiği gizli kamerayla kadın personel ile müşterilerini soyunurken görüntülediği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan İsmail Kayaaslan (43), indirim uygulanmadan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Fatih Caddesi´ndeki fotoğraf stüdyosunun sahibi İsmail Kayaaslan, iddiaya göre, 2019'da çalışanları ile bazı müşterilerinin giyinip, soyundukları bölüme gizli kamera yerleştirdi. Kamerayı fark eden fotoğraf stüdyosu çalışanları, İl Emniyet Müdürlüğü´ne bildirdi. İhbarla fotoğraf stüdyosuna gelen ekipler, dijital materyallere el koydu. İsmail Kayaaslan ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Kayaaslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hakkında `özel hayatın gizliliğini ihlal´ suçundan dava açılan İsmail Kayaaslan'ın Yalova 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi´nde tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Karar duruşmasına Kayaaslan katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği, bu suçu 5 kişiye karşı sesli ve görüntülü kayıtlarla işlediği gerekçesiyle İsmail Kayaaslan´ı 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.
'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANMADI
Mağdurların avukatı Yakup Taşçı, 'özel hayatın gizliliği' suçunun 1 ile 3 yıl hapis cezası olduğunu hatırlatarak, "2 yıl noktasında sayın mahkeme takdir gösterdi. Daha sonra bunun sesli ve görüntülü kayıtlarla özel yaşamın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle artırarak 4 yıla çıkardı ve 5 mağdurun olmasını da göz önünde bulundurarak, ceza kanunu açısından 'zincirleme suç' diyerek, 6 yıla çıkardı. Bu tür cinsel arzu ve isteklere dönük olarak, bu tür gizli çekim yapan kişi hakkında mahkeme 'iyi hal' indirimini uygulamadı. Bu umut verici bir durum" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2021-06-11 14:23:50
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