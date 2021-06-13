Deniz salyasında ağa takılan martı kurtarıldı

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Yalova’da deniz salyası temizleme çalışmaları sırasında denizde balıkçı ağına takılan bir martı bulundu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından martı kurtarıldı. Ekipler martıya ilk müdahaleyi yaparak ayağına dolanan ağı çıkardı. Ekipler daha sonra martıyı yıkayarak hayvanı deniz salyasından arındırdı.

Martı daha sonra Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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