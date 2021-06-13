Müsilaj nedeniyle uçamayan martı kurtarıldı

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Özgür YILDIZ/ YALOVA, (DHA)YALOVA´da deniz salyası nedeniyle uçamayan martı, temizleme çalışması yapan ekip tarafından kurtarıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, deniz salyası temizliği sırasında bir martının uçamadığını fark etti. Martı, balık kepçesi yardımıyla denizden alındı. Ekipler, martıyı yıkayarak, ayaklarını ve kanatlarını deniz salyasından arındırdı. Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen martı, tedaviye alındı.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2021-06-13 15:35:12



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