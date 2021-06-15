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Altınova, Türkiye-Afrika arasında köprü oluyor Oral: "İkili ilişkileri geliştireceğiz"

İHA

Altınova, Türkiye-Afrika arasında köprü oluyor Oral: "İkili ilişkileri geliştireceğiz"

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Gambiya Devlet Başkanı Yardımcısı Isatou Touray ve beraberindeki heyeti ağırladı.
Belediye Başkanı Metin Oral, nisan ayı içerisinde de Batı Afrika Ülkesi Sierra Leone’dan Bakan Yardımcısı Rex Bhonapha, Ulaştırma ve Altyapı Direktörü Hindolo Shiaka ile beraberindeki heyeti, Altınova’da ağırlamıştı. Gambiya Devlet Başkanı Yardımcısı Isatou Touray beraberindeki Gambiyalı iş adamlarıyla Altınova Belediyesi’ni ziyaret etti. Devlet Başkanı Yardımcısı Isatou Touray, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar ve Negmar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç tarafından karşılandı.
Görüşmede Başkan Oral, Gambiya Devlet Başkanı Yardımcısı Isatou Touray’a Yalova ve Altınova hakkında bilgi verdi. Tarihi, sanayii, kültürü, tabiatı ve tarımıyla Yalova’nın çok özel bir bölge olduğunu dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Yalova’mız barındırdığı güzelliklerinin yanı sıra stratejik mevkii, tarım ve teknolojik sanayi yatırımları ile yıldızı parlayan şehirlerin başında geliyor. Ülkelerimiz arasında yapılan anlaşmalar ve işbirlikleri çerçevesinde ilişkilerimizin artarak devam edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.
Altınova’nın stratejik bir öneme sahip ilçe olduğunun altını çizen Başkan Oral, “Dünyanın önemli tersanelerini bünyesinde barındıran Altınova'mız aynı zamanda deniz taşımacılığı noktasında da önemli markalara sahip. Altınova’mızın uluslararası markası Negmar ile ticari anlaşmalar da bulunmak üzere ilçemize gelen Gambiya Devlet Başkanı Yardımcısı Isatou Touray ve Gambiyalı İş İnsanlarını ağırladık. Güney Afrika ülkesi Gambiya ile gelişerek süren ticari ve kardeşlik ilişkilerimizi, zengin tarım ürünlerimizle artırmayı hedefliyoruz. Altınova, küçük ama ticari ve tarım ürünleri ile büyük ve önemli bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Emeği, katkısı olan tüm değerli paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Belediye başkanları ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Gambiya Devlet Başkanı Yardımcısı Isatou Touray ve beraberindeki heyete, Altınova’da yetişen kivi meyvesi ve Yalova’da özel olarak üretilen ipek böceği kozasından yapılan tablo ve çini vazo hediye etti.

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