Kaymakam Özyiğit’ten hafız adaylarına ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Özyiğit’ten hafız adaylarına ziyaret

İHA

Yalova'nın Altınova İlçe Kaymamı Regaip Ahmet Özyiğit, Osman ve Fidaye Yazıcıoğlu Kız Kur'an Kursunda hafızlık yapan 25 öğrenciyi ziyaret edip, başarılar diledi.

Kaymakam Özyiğit’ten hafız adaylarına ziyaret

Yalova'nın Altınova İlçe Kaymamı Regaip Ahmet Özyiğit, Osman ve Fidaye Yazıcıoğlu Kız Kur’an Kursunda hafızlık yapan 25 öğrenciyi ziyaret edip, başarılar diledi.
Altınova Kaymamı Regaip Ahmet Özyiğit beraberinde Altınova Müftüsü Recep Eren ile birlikte, Osman ve Fidaye Yazıcıoğlu Kız Kur’an Kursunda hafızlık yapan 25 öğrenciyi ziyaret etti. Kur’an Kursu Yöneticisi Havva Sancaktutan, öğrencilerin eğitim süreci ve Kuran Kursu hakkında Kaymakam Özyiğit ve İlçe Müftüsü Eren’e sunum yaptı. Sunumun ardından kursiyerler Kur’an tilavetinde bulundu. Öte yandan, Altınova Müftüsü Recep Eren hayırsever bir vatandaşımızın öğrencilere gönderdiği hediyeleri öğrencilere takdim etti.
Müftü Eren, Kurs Yöneticisi Havva Sancaktutan’a, Hafızlık Komisyonunda görev yapan Kemalettin Kaya ve İdris Gezer’e emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oral: "Tek yürek olacağız"
YEREL HABERLER Oral: "Tek yürek olacağız"
Cami kubbesine yuva yapan leylekler yavrularını göçe hazırlıyor Güzellikleri ile ünlü flamingoların yoğun olarak konakladığı Hersek Lagünü'nü ziyaret edenlere Türkiye’de ilk kez ‘doğa pasaportu’ verilecek
YEREL HABERLER Cami kubbesine yuva yapan leylekler yavrularını göçe ...
Dünyanın en küçük itfaiyecileri görev başında!
YEREL HABERLER Dünyanın en küçük itfaiyecileri görev başında!
“Yalova’mıza hizmet etmek onurdur”
YEREL HABERLER “Yalova’mıza hizmet etmek onurdur”