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Cami kubbesine yuva yapan leylekler yavrularını göçe hazırlıyor Güzellikleri ile ünlü flamingoların yoğun olarak konakladığı Hersek Lagünü'nü ziyaret edenlere Türkiye’de ilk kez ‘doğa pasaportu’ verilecek

İHA

Yalova'nın Altınova ilçesinde cami kubbesine yuva yapan leylekler, yavrularını besleyerek göçe hazırlıyor.

Cami kubbesine yuva yapan leylekler yavrularını göçe hazırlıyor Güzellikleri ile ünlü flamingoların yoğun olarak konakladığı Hersek Lagünü'nü ziyaret edenlere Türkiye’de ilk kez ‘doğa pasaportu’ verilecek

Yalova’nın Altınova ilçesinde cami kubbesine yuva yapan leylekler, yavrularını besleyerek göçe hazırlıyor.
Türkiye'de şimdiye kadar gözlenen 485 kuş türünün 235’ini bünyesinde barındıran Hersek Lagünü'nün içinde bulunduğu Yalova'nın Altınova ilçesi, leyleklere de ev sahipliği yapıyor. İlçedeki Merkez Hacı Tevfik Yılmaz Camii'nin kubbesine yuva yapan leylekler, yazı bölgede geçirdikten sonra sonbaharda yuvalarını terk ediyor. Anne ve baba leylek tarafından beslenen leylek yavruları, havaların soğumaya başlamasıyla binlerce kilometre yol kat edebilmek için büyük göçe hazırlanıyor.
Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, “Her yıl düzenli olarak ilçeye gelen leylekler Altınova Merkez Camii kubbesini güvenli bulup yuvalarını buraya yapıyor. Bu günlerde ebeveyn leylekler yavrularını çevreden taşıdıkları besinlerle özenle büyütme çabasındalar. Yakında yavrular ebeveyn kontrolünde ilk uçma denemelerine başlayıp, ağustos ayı gibi de kışı geçirmek için diğer leylek sürüleriyle birlikte Afrika'nın çeşitli bölgelerine göç edecekler. Bu süreye kadar leylekler, ilçemizin özel misafiri olmaya devam edecekler” dedi.

Flamingoların olduğu Hersek Lagünü'nü ziyaret edenlere ‘doğa pasaportu’ verilecek
Öte yandan Altınova Belediyesi, Marmara Denizi’nin kıyısında 235 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü'nde çok anlamlı ve dikkat çekici bir uygulama başlatıyor. Özellikle güzellikleri ile ünlü flamingo kuşlarının yoğun olarak konakladığı merkezi ziyaret edenlere Türkiye’de ilk kez ‘doğa pasaportu’ verilecek. Ücretsiz olarak temin edilecek doğa pasaportunu almayı kabul edenler, “Doğa ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma” sözleşmesinin de gönüllüsü olacak. İnternet üzerinde doğa gönüllüleri dijital kimliğiyle de desteklenen doğa pasaportunun amacı, farkındalık oluşturarak doğa hareketini yaygınlaştırmak. Doğa pasaportu sahipleri, ayrıca ilçe sınırları içerisinde belediyeye ait tesislerde özel ayrıcalıklar ve avantajlarından da faydalanacak.
Özel çalışmanın ilk deneme uygulamalarını gerçekleştirdiklerini açıklayan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, “Tahminimizden çok çok daha olumlu geri bildirimler aldık. Doğa ve hayvanları korumak için başlattığımız doğa pasaportu farkındalık çalışmasının büyüyerek yaygınlaşacak olmasını görmek bizi çok heyecanlandırdı. Çok mutluyuz. İnşallah hem pasaportumuz hem de dijital kimliğimiz ile birlikte yüz binlerce gönüllümüz olacak. Doğa bizim yeşil çizgimiz” diye konuştu.
Başkan Oral, ücretsiz olarak temin edilecek olan doğa pasaportu ve dijital kimliğe sahip olacak ziyaretçilerin başta Hersek Lagünü Engelsiz Kuş Gözlem Merkezi olmak üzere Engelsiz Tıbbi Aromatik Merkezi'nde yer alan özel sosyal tesislerden özel avantajlarla faydalanacaklarını sözlerine ekledi.

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