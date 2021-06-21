Ülkü Ocakları şehit babalarını Unutmadı

Yalova Ülkü Ocakları, Babalar Gününde şehit babalarının yanındaydı.

Yalova Ülkü Ocakları Başkanı Bora Tanaçan, Yalova Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Özcan İla ve İl ocak yöneticileri ile Yalovalı şehit babalarını ziyaret etti. Şehitler Muhammet İslam Altuğ, Veysel Kutlu, Ünal Akalın ve Sercan Yazar’ın babalarını ziyaret eden Ülkü Ocaklılar üyeleri, Babalar Günü kutladı. Şehit babaları Hakan Altuğ, Abdülaziz Kutlu, Yener Yazar’ı ve Lütfü Akalın, Tanaçan’a nazik ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Tanaçan yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin emaneti, acılarını yüreklerine gömen şehit babalarının acılarını bir nebze olsun hafifletmek, yalnız olmadıklarını binlerce evlatlarının olduğunu babalarımıza bir kez daha hatırlatmak istedik. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin, vatanımızın birliğini ve dirliğini bozmasın" diye konuştu.

Tanaçan, bütün şehit babalarının Babalar Gününü kutladığını belirtti.

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