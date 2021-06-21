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Türkiye’nin devlerini Terma City ağırlayacak Şampiyon Yalova’da belli olacak

İHA

Türkiye’nin devlerini Terma City ağırlayacak Şampiyon Yalova’da belli olacak

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol süper Lig’inde PlayOff heyecanı başlıyor.
2129 Haziran 2021 ülkemizin tekerlekli sandalye basketbolunun en iyi takımları ve oyuncuları Yalova’da şampiyonluk için mücadele edecek.
Terma City bu kez Süper Lig'in dev takımlarını PlayOff için ağırlıyor. 3 etap halinde oynanan HDİ Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde yer alan takımlara kapılarını açan Yalova Terma City bir büyük konaklamaya daha ev sahipliği yapıyor.
Karaderili Şirketler Grubu’na bağlı Terma City CEO’su Tevfik Talas, ‘Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile güzel bir iş birliğimiz var. Bu yıl ayrıca HDİ Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde yer alan takımlara kapılarımızı açtık. Şimdi PlayOff için tekrar onları evlerindeymiş gibi hissettireceğiz. Süper Lig şampiyonluğu için mücadele edecek 8 takıma başarılar diliyorum. Terma City olarak spora ve sporcuya desteğimiz devam edecek” dedi.
Terma City olarak 1. ve 2. etabın heyecanına ortak olduklarını, şimdi PlayOff heyecanına ve mutluluğuna ortak olacaklarını ifade eden Talas, “Engelli sporcularımıza kapılarımız ardına kadar açık, onlar için elimizden gelen tüm engelleri kaldırıyoruz. Terma City olarak gerek spora gerek engel tanımayan sporculara desteğimiz devam edecek. Avrupa’nın en önemli organizasyonunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Hem Yalova iline hem de spora katkımız olduysa ne mutlu bize. Basketbolun kalbi Yalova’da atıyor. Tüm takımlara bu mücadelede başarılar diliyorum. Şampiyon Yalova’ da belli olacak” diye konuştu.
Talas, ‘’Sürecin başından bu yana otellerimizde bütün tedbirleri üst seviyede uyguladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, dünyada da ilk örneklerden biri olan 'Güvenli Turizm Belgelendirme Programı' kapsamında bugüne kadar ciddi denetimlerden geçtik. Sporcularımız gönül rahatlığı ile aşılanmış bir personel ile muhatap oluyorlar’’ dedi.

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