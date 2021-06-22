Başkan Oral sendikacıları ağırladı

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, MemurSen Yalova Şube yöneticileri ile Eğitim BirSen Altınova temsilcisini makamında ağırladı.
MemurSen Yalova Şube Başkanı Ahmet Kotçioğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Eğitim BirSen Altınova İlçe Temsilcisi Mehmet Ali Çifçi, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı ziyaret ettiler. MemurSen Yalova Şube Başkanı Ahmet Kotçioğlu ve Eğitim BirSen Altınova İlçe Temsilcisi Mehmet Ali Çifçi, sendika çalışmaları ve yapacakları çalışmaları hakkında Başkan Oral’a bilgi vererek, eğitimöğretim süreci ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Oral, sendika yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.