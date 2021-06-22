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Yalova kıyılarından 13 günde 1662 metreküp müsilaj toplandı

DHA

Yalova kıyılarından 13 günde 1662 metreküp müsilaj toplandı


Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)YALOVA sahillerinde, 'Marmara Denizi Koruma Eylem Plan' kapsamında 13 günde 1662 metreküp müsilaj temizlendi.
Yalova kent merkezi ile feribot ve deniz otobüsü seferlerinin de yapıldığı Altınova kıyılarında, tekne ve vidanjör kullanılarak yapılan müsilaj temizlik çalışmalarına devam edildi. Çalışmalar bugün, Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesi Topçular Feribot İskelesi´nde yoğunlaştı. Deniz süpürgeleri, atık kabul gemisi ve vidanjörle yapılan müsilaj temizliğine, Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Taşköprü Belediyesi ekipleri de destek verdi. Yapılan çalışmalarda, deniz yüzeyindeki 40 metreküp müsilaj toplanıp, atık kabul gemisine konuldu. Böylece, il genelinde toplanan müsilaj miktarı 1662 metreküp oldu.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2021-06-22 17:35:06

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