Bülent Ersoy makyajı yapan sosyal medya fenomeniyle fotoğraf çekilmek için sıraya girdiler

Yalova'da sosyal medya fenomeni makyaj sanatçısı İlayda Zöhre Özdemir, Bülent Ersoy'un kılığına girdi. Özdemir'i sokakta gören vatandaşlar, fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

Makyaj sanatçısı İlayda Zöhre Özdemir, Bülent Ersoy makyajı ve kostümüyle Yalova sokaklarında gezdi. Vatandaşların Bülent Ersoy sandığı sosyal medya fenomeni, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çekildi. 453 bin takipçisi bulunan Özdemir, internet üzerinden ünlü isimlerin benzetme makyajlarını yaparak videolar paylaştığını kaydetti. Daha önce de çok beğenilen Bülent Ersoy makyajını yaparak insanları eğlendirmek istediğini belirten Özdemir, sosyal medyada “İlaydaemre” ismini kullandığını ifade etti.

Pandemi durumundan çıkarken Yalova halkına böyle bir sürpriz yapmak istediğini anlatan Özdemir, “Bülent Ersoy makyajıyla Yalova sahilinde gezdik, kafelere uğradık. Çok güzel tepkiler aldık. Kesinlikle bu dalga amaçlı değil, hem Bülent Hanım'ı anmak hem de böyle bir şey yaparken ilk olarak tabii ki de Türkiye’nin divası Bülent Hanım olarak çıkmak istedim. Çok güzel tepkiler aldım, umarım Yalova halkı da memnun kalmıştır” dedi.

Yaptığı makyajların 312 saat arasında sürdüğünü belirten Özdemir, Bülent Ersoy makyajını toplamda üç kez yaptığını kaydetti. Son makyajın 6 saatte tamamlandığını anlatan Özdemir, olumlu tepkiler aldığını dile getirdi.

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