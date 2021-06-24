Makyajla Bülent Ersoy'a benzeyip, sokaklarda dolaştı



Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)YALOVA´da makyaj sanatçısı İlayda Zöhre Özdemir, yaptığı makyaj ve giydiği kostümle, Türk sanat müziği şarkıcısı Bülent Ersoy´a benzeyerek dolaştığı sokaklarda, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Yalova´da kendisine yaptığı çeşitli sanatçıların makyajlarıyla öne çıkan makyaj sanatçısı İlayda Zöhre Özdemir, yaptığı makyaj ve giydiği kostümle Bülent Ersoy´a benzeyerek sokaklarda dolaştı. Yalova sokaklarında gezen Özdemir´i Bülent Ersoy sananlar fotoğraf çektirdi.

Özdemir, pandemi sürecinde bunalan Yalova halkını eğlendirmek adına Bülent Ersoy´a benzeyerek sokağa çıktığını ifade edip, "Yalova sahilinde gezdik, kafelere uğradık. Çok güzel tepkiler aldık. Kesinlikle bu dalga amaçlı değil. Hem Bülent hanımı anmak hem de böyle bir şey yaparken ilk olarak tabi ki de Türkiye´nin divası Bülent Hanım olarak çıkmak istedim. Çok güzel tepkiler aldım, umarım Yalova halkı da memnun kalmıştır" ifadesini kullandı.

Yaptığı makyajların, 3 ile 12 saat arasında sürdüğünü kaydeden Özdemir, "En son buraya gelirken üç bayan arkadaş koşturarak `Bülent Hanım sizin çok büyük hayranınızım dünya gözüyle gördüm´ falan dediler. Çok üzüldüm açıkçası yani insanları birazcık hayal kırıklığına uğratmış gibi olacağım ama benim çok hoşuma gitti. Çok mutlu oldum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2021-06-24 16:08:15



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