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Doktorun inanılmaz hayat mücadelesi...Sedyenin üzerine çıktı böyle kurtardı Demir korkuluklar kalbine saplandı, doktorların müdahalesi ile hayata döndü

İHA

Doktorun inanılmaz hayat mücadelesi...Sedyenin üzerine çıktı böyle kurtardı Demir korkuluklar kalbine saplandı, doktorların müdahalesi ile hayata döndü

Yalova’da yaşayan 12 yaşındaki çocuk, erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek, bahçedeki demir korkuluklar kalbine saplandı. 8 gün yoğun bakımda kalan küçük çocuk, doktorların müdahalesiyle hayata döndü. Doktorun, sedyenin üzerine çıkarak küçük çocuğa müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 16 Haziran günü Kazım Karabekir Mahallesi'nde gerçekleşti. 12 yaşındaki Hamza Dağ, komşularının bahçesindeki ağaca erik toplamak için çıktı. Ayağının kayması üzerine bahçedeki demir korkulukların üzerine düşen ve kalbine saplanan demirden güçlükle kendini çıkaran Dağ, kapısının önüne sürüklenerek gitti. O esnada annesine bağıran Hamza olay yerinde bilincini kaybetti.
Anne Yadigar Dağ, ambulansı aramadan oğlunu hemen özel bir hastaneye yetiştirdi. Hastanede kalbi duran Hamza’ya sedye üzerinde müdahale etmeye başlayan Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Dr. Serkan Hasanov ameliyathaneye girene kadar kalp masajı yaptı.

8 gün yoğun bakımda kalan çocuk hayata döndü
Sedye üzerinde ameliyathaneye girene kadar kalp masajı yapan KVC Uzm. Dr. Serkan Hasanov o anları anlattı. Hasanov, “Hastamız bahçede meyve toplarken korkuluğun üzerine düşüyor ve korkuluğun demiri kalbine saplanıyor. Acil şekilde hastanemizin acil servisine getirildi. Bir telefon aramasıyla başladı bizim telaşımız” dedi.
Hamza’nın hastaneye getirildiğinde kalbinin durduğunu dile getiren doktor Hasanov, "Kalp masajı yapmaya bir an önce başladım. Zaten verilecek karar belli önemli olan o kararı vermek ve uygulamaktı çünkü çok da zamanı yoktu hastanın ve hemen görüntülerde de anlaşıldığı gibi sedyenin üstüne atlayıp masajı yaparak acilen ameliyata aldık. Çok şükür müdahalemizi yapabildik sorun yaşamadı. Şimdi aramızda, bir hayatı kurtardık ve mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Hamza’nın ameliyatına giren Prof. Dr. Noyan Timuçin Oğuş da küçük Hamza’nın hayata döndüğü anları anlattı. Kaburgalarının arasından giren demir parçasının sağ kalbi yaraladığını söyleyen Oğuş, “Kalbin dışında elastik bir zar var bizim perikard dediğimiz bunu delmiş oradan kalbe girmiş. Dışarıda birkaç kat daha var tabi. Yani kas tabakaları var kemik de var. Dolayısıyla dışarıya dönük kanama yok. Fakat ani gelişen bir olay bu zarın içe kalp kanla dolana kadar kalbe baskı yapana kadar kalp artık genişleyip içine kan alamayacak hale gelene kadar hayatta kalabilir hasta ama ondan sonrası mümkün değildir. Dolayısıyla burada en önemli şey tabi, bir an evvel kararı verip ameliyata girip müdahale edebilmek” diye belirtti.
Anne Yadigar Dağ da çok zor bir süreçten geçtiklerini söyledi ve doktorlara teşekkür etti.
Baba Cevdet Dağ ise olay anında evde olmadığını eşinin telefonla araması üzerine hastaneye gittiğini ifade etti. Hastaneye geldiğinde oğlunun ameliyata girdiğini dile getiren baba Dağ, “Allah'ıma şükürler olsun hayatta başta Serkan doktor olmak üzere bütün doktorlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Olay anına dair hiçbir şey hatırlamadığını dile getiren Hamza ise onu hayata tekrar döndüren doktorlarına teşekkür etti.

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