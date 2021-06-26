Jandarma narkotik köpeği uyuşturucuyu böyle buldu Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yalova İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken 6,5 kilo sentetik kannabinoid ele geçirildi.

İstanbul’dan Yalova’ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Ö.Ü. ve A.K’yi takibe aldı. Şahısların kullandıkları 77 plakalı kamyonet Osman Gazi Köprüsü çıkışında jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Kamyonette narkotik köpeğinin de yaptığı aramalar sonucu ev eşyaları içerisine zulalanmış şekilde 6,5 kilo sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar Ö.Ü. ve A.K’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.