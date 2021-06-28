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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İtfaiye personeline hayati bilgiler veriliyor

İHA

İtfaiye personeline hayati bilgiler veriliyor

Yalova'nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, muhtemel afetlerde, yangında ve kazalarda yapılacak müdahalelere yönelik hizmet içi eğitim programlarına aralıksız devam ediyor.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, belediye bünyesindeki tüm birimlerde hizmet içi eğitimlerin belirlenen planlar çerçevesinde uygulandığını söyledi.
Altınova İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu da, eğitimlerde öncelikli olarak can güvenliğinin sağlanması konusuna önem verdiklerini ifade etti. Eğitimlerde, personele hayati bilgilerin verildiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Mesleğimizde, eğitim ve disiplinin olmadığı yerde kan ve gözyaşı vardır. Bizim amacımız hayat kurtarmak” dedi.
Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği’nin eğitim programında personellere, yangın söndürme malzemeleri ve uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği, kurtarma faaliyetleri, sıkışma, ilk yardım ve yangın bilgisi konularında bilgiler veriliyor. Eğitimler, personele uygulamalı olarak anlatılıyor.
Belediye bünyesindeki tüm birimlere ilgili konularda eğitimlerin verildiğini ve bu eğitimlerin belli aralıklarda devam edeceğini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Bölgenin en modern itfaiye binasını inşa ettik. Yeteri sayıda personelimizi oluşturduk. Personelimizi ülkemizin alanında en iyi kurumlarında eğittik, eğitmeye devam ediyoruz. Günlük hizmet içi eğitimler de devam ediyor. Öte yandan itfaiye teşkilatımızda eksik araç ve gerecimiz de bulunmamaktadır. Bölgemizin en güçlü itfaiye teşkilatına sahibiz” diye konuştu.
Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, “Özel eğitimlerin dışında itfaiye personelimize günlük hizmet içi itfaiyeci eğitimlerini teori ve uygulamalı olarak devam ediyoruz. Öte yandan, kurumlarca yapılan online eğitimlere de katılım sağlamaları konusunda özen gösteriyoruz” diye konuştu.

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