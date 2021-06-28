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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon İzmir Büyükşehir Belediyespor

İHA

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon İzmir Büyükşehir Belediyespor

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi playoff final serisinde Beşiktaş HDI Sigorta’yı 7966 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor seriyi 20 yaparak şampiyonluğa ulaştı.
Yarı finalde Galatasaray’ı eleyen İzmir Büyükşehir Belediyespor ile 1907 Fenerbahçe’yi eleyen Beşiktaş HDI Sigorta final serisinde kozlarını paylaştı. İlk maçı 7167 kazanan İzmir Büyükşehir Belediyespor ikinci maçı da 7966 yenerek 20202021 sezonu şampiyonu oldu.
Kupa töreninde serinin en değerli oyuncusu seçilen Ahmet Efetürk’e plaketini Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk takdim etti. Hakemlikte 25. yılını dolduran Selçuk Kaçın’a ise Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ödül takdim etti. Ayrıca HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyespor kaptanı Ersin Sayın’a şampiyonluklarından dolayı plaket verdi.
20202021 sezonunu ikinci sırada bitiren Beşiktaş HDI Sigortalı oyuncular madalyalarını Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon’un elinden alırken, kupayı ise Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk takdim etti.
Zorlu maratonu şampiyonlukla tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyespor’a madalyalarını ve kupasını Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel verdi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Terma City Ceo’su Tevfik Talas ve HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu ise şampiyonluk kupasını takdim etti.

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