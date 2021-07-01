Oral: “Kabotaj denizlerimiz için çok önemli”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oral: “Kabotaj denizlerimiz için çok önemli”

İHA

Oral: “Kabotaj denizlerimiz için çok önemli”

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, yayınladığı mesajla 1 Temmuz Kabotaj Bayramını kutladı.
Başkan Oral yayınladığı mesajda, “Bundan 95 yıl önce 1 Temmuz 1926’da kabul edilen Kabotaj Yasası, zengin deniz kaynaklarımızın kullanılması ve denizciliğin gelişmesi için önemli bir adım olmuştur” dedi.
Oral, Altınova’da kurulan tersanelerin tekne ve gemi inşa sanayiinde önemli bir hamle olduğunu söyledi. Oral, "Gemi inşa sanayiimiz, gemi bakım ve onarım hizmetlerimiz yeterli değildi. Yeni teknolojilere ve tersanelere ihtiyaç duyuluyordur. Bu noktada ilçemizde kurulan tersaneler tekne ve gemi inşa sanayimizde önemli bir atılıma neden oldu. Hükûmetimizin ulaşımda başlattığı hamleyle sadece karayolunda değil, deniz ve demir yolunda da önemli noktalara gelinmiştir. Kabotaj Bayramı ile bağımsızlığımızın en önemli sonuçlarından birisi olan bu hakkımızı yeniden kazanmamızı kutluyoruz. Bu uğurda mücadele eden, güzel ülkemizin bağımsızlığı için çalışan şehit ve gazilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da uyuşturucu madde ticareti suçundan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Yalova'da uyuşturucu madde ticareti suçundan 4 kişi ...
İtfaiye birlikleri uyum içinde çalışıyor
YEREL HABERLER İtfaiye birlikleri uyum içinde çalışıyor
Otobüsle uyuşturucu nakline jandarma engeli
YEREL HABERLER Otobüsle uyuşturucu nakline jandarma engeli
Baskın yapılan evde uyuşturucu üretim kabini ve esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Baskın yapılan evde uyuşturucu üretim kabini ve esrar ...
Yalova’da uyuşturucu tacirine baskın Baskın yapılan evde özel bir düzenekte kurumaya bırakılmış uyuşturucu madde buldu
YEREL HABERLER Yalova’da uyuşturucu tacirine baskın Baskın yapılan ...