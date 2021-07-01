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Türkiye’nin ilk engelliye uyumlu doğa alanlarını gezdiler

İHA

Türkiye’nin ilk engelliye uyumlu doğa alanlarını gezdiler

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, il genel ve belediye meclisi üyelerini Hersek Lagününde ağırladı.
Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, AK Partili ve CHP’li Altınova İl Genel Meclisi üyeleri ile Altınova Belediye Meclisi üyelerini aileleri ile birlikte Hersek Lagünü Doğa Eğitim ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi ile Engelli Tıbbî Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde ağırladı. İlk meclis üyeleriyle birlikte kahvaltı yapan Oral, daha sonra Hersek Lagünde yapılan çalışmaları meclis üyeleri ile ailelerine anlattı. Türkiye’nin engelli uyumlu ilk ve tek Tıbbî Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde yapılan çalışmalar ve bölgede yer alan bitkiler hakkında sunum yapılarak alan gezildi. Burada davetlilere geçtiğimiz hafta bahçede yapılan ilk hasattan elde edilen Menta (nane) bitkisinden demlenen çay ikram edildi.
Ardından yine ülkemizin ilk ve tek Hersek Lagünü Doğa Eğitim ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi’ne geçilerek Başkan Oral burada da meclis üyeleri ve ailelerine çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kuş gözlem kulesinde kuşları ve bölgeyi izleyen misafirler güzel bir gün geçirdi.
Doğa Eğitim ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi’nde, Altınova Belediyesi tarafından ilk kez uygulanan doğa pasaportu, meclis üyeleri ve ailelerine anlatıldı. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın elinden pasaportlarını alan meclis üyeleri ile aileleri, “Doğa ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma” sözleşmesinin de gönüllüsü oldu.
Metin Oral, “Meclis üyelerimiz de doğa pasaportu sahibi oldu. Altınova’mıza birlikte hizmet ettiğimiz meclis üyelerimiz ve değerli aileleri ile birlikte ilçemizin önemli turizm markası Hersek Lagünü Tıbbî Aromatik Bitkiler Bahçesi ve Kuş Gözlem Merkezimizde hem keyifli bir zaman geçirdik, hem de verimli değerlendirmeler de bulunduk” dedi.

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