Kamyonun açılan damperi üst geçide sıkıştı

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Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)YALOVA'da damperi açılan kamyon üst geçide çarptı. Kazada, kamyonda ve üst geçitte hasar oluştu.

Kaza, öğle saatlerinde Yalova-İzmit karayolunda meydana geldi. Çiftlikköy ilçesinde Erol Aslıhak (64) yönetimindeki 06 KYL 29 plakalı kamyon, damperi açılınca üst geçide çarptı. Damper üst geçide sıkışırken, kamyon adeta şaha kalktı. Kazada kamyonda ve üst geçitte hasar oluştu.

Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten verildiği karayolunda, uzun araç kuyruğu oluştu. Kamyonun vinçle kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2021-07-02 15:38:13



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