Öğrencilerin karne sevinci

20202021 eğitim ve öğretim yılı uzun bir maratonun ardından son buldu. Altınova’da eğitim ve öğretim gören 4 bin öğrenci, karne sevinci yaşadı.

Altınova ilçesinde bulunan toplam 26 okulda; 4 bin öğrenci, 208 öğretmen ve 33 okul yöneticisi bir eğitimöğretim yılını daha tamamladı. Altınova’da karne töreni ilçedeki okullarda ayrı ayrı düzenlendi. Öğrenciler karnelerini ilçe protokolünün elinden aldı.

20202021 yılı eğitim ve öğretim yılı karne törenine; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, daire amirleri, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Törenlerde konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Zor bir dönemin geride kaldığını ifade ederek, “Her şeyimiz, kıymetli çocuklarımızın bugün karne heyecanına ortak olduk. Hepsini tek tek tebrik ediyorum. Salgından dolayı ezberlerin bozulduğu bir eğitim öğretim yılı oldu. Önünüzde uzun bir hayat ve her şeyin telafisi var. Biz her zaman yanındayız” dedi.

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