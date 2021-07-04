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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektrik direğine çarpan otomobil takla attı

İHA

Elektrik direğine çarpan otomobil takla attı

Yalova Çınarcık kavşağında meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi hafif yaralandı. Sürücü Kemal Arslan'ın kontrolündeki 77 DU 325 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada ön koltukta oturan Merve Kayahan takla atan araçtan kendi imkanları ile çıkarken araç sürücüsü Kemal Arslan çarpmanın etkisi ile yola fırladı. Arka koltukta oturan Eda Doğru ise 112 acil servis ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kaza Çınarcık Kavşağı 112 Acil Çağrı Merkezi önünde gerçekleşti.
Yaralılar Yalova Devlet Hastanesine kaldırılırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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