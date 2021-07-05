Bisikletçiler, Hersek Lagününe hayran kaldı

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Marmara Denizi'nin kıyısındaki 235 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü, toplumun her kesiminden büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Türkiye’nin en eski bisiklet gurubu olan Pedalşörler, Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ziyaret ederek, unutulmaz bir gün geçirdi.

Bölgenin en önemli sulak alanı olan Hersek Lagün, 152 hektarlık yüzeyi ve çevresindeki arazilerle 200 hektar alanda yer alan Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi ziyaretçilerimi ağırlamaya devam ediyor.

10 bini aşkın üyesi bulunan ülkemizin en eski bisiklet grubu Pedalşörler, Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ziyaret etti. Pedalşörler Grubunun şehir içi ve şehir dışı hobi ve spor amaçlı düzenlediği turlar kapsamında Hersek Lagününe gelen bisikletçiler, bölgeyi gezerek Altınova Belediyesi personelinden bilgi aldılar. Bisikletçiler, kuş gözlem kulesinde kuşları ve bölgeyi izleyen misafirler güzel bir gün geçirdi.

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