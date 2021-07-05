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Evine giren şahıstan kaçan kadın: “Yakalanması için illa benim ölmem mi gerekiyor”

İHA

Evine giren şahıstan kaçan kadın: “Yakalanması için illa benim ölmem mi gerekiyor”

Yalova’da daha önce defalarca kendisini taciz eden ve son olarak evine gizlice giren şahsın yakalanmasını isteyen Meral Gülseven, “İlla benim ölmem mi gerekiyor, başıma bir şey mi gelmesi gerekiyor? Yoğun bakımda hastanede yatmam mı gerekiyor bir işlem yapılması için?” dedi.
Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde yaşayan Meral Gülseven (30), daha önce kendisini rahatsız ettiği için şikayetçi olduğu şahsı evinde görünce hayatının şokunu yaşadı. Sabah saat 05.39 sıralarından yaşanan olayda, sundurmadan tırmanan F.Y, 2. katın teras kapısından eve girdi. Şahsı fark eden ev sahibesi koşarak komşularının yanına gitti. Zanlının eve girdiği ânlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. F.Y., kendisine müdahale etmek isteyen komşuların elinden kurtularak kaçtı. Olay yerine gelen jandarma, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Şahıstan şikâyetçi olan Meral Gülseven, F.Y’nin daha önce de iki kez evine gelerek kendisine rahatsızlık verdiğini anlattı. 2021 yılbaşı gecesinde son olarak evinin önüne gelen F.Y’nin pizzacı olarak kendisini tanıttığını belirten Gülseven, yaşadığı son olayı ise şöyle anlattı:
“Ben sabah 05.39’da uyuyordum. Pergolama (saçağıma) buradan birinin tırmandığını duydum. Uyandım, eğilip baktığımda bir kişinin çatıya çıkıp içeri girdiğini fark ettim. O ân hemen birinci kata inip dışarı çıktım. Direkt 155’i aradım. Çağrı merkezindeki kadına 'Evde biri var, ben şu anda dışarı kaçtım' dedim. O da benden adresimi istedi ve ilgili jandarmayı bağlayacağını söyledi. Ben o kadar korkmuştum ki adresimi bile veremedim.”
Gülseven, şahsın evine girmesinden büyük dehşet duyduğunu söyledi. Beraber yaşadığı 2,5 yaşındaki erkek çocuğunun olayın yaşandığı gün boşandığı eşinin yanında olduğunu ifade eden Gülseven, “Şahsın yakalanmasını istiyorum. Yakalanması için illa benim ölmem mi gerekiyor? O kadar umursamaz, o kadar rahat bir şekilde evime girebileceğini hiç düşünemedim. Ben evde tektim, ama o an iki buçuk yaşındaki oğlum da evde olabilirdi. Çünkü oğlumun odasından evimin içine girdi. Ben o ân tek başıma olduğum için kaçabildim ama oğlum da evde olsaydı ben bu adamla yüzleşecektim. Oğluma ve bana zarar verebilirdi. Tek başıma olduğum halde yüzleşseydim taciz edebilirdi, tecavüz edebilirdi ya da darp edebilirdi. Bu şahsın maksadı hırsızlık değildi. Tutuklanmasını istiyorum” dedi.
Daha önce kendisine rahatsızlık veren şahsın kim olduğunu tespit ettiğini ve yüzleştiğini anlatan Gülseven, “İlk geldiğinde yani ilk yüzleştiğimde sordum. Eski eşimin bir kız arkadaşıyla beni evde rahatsız etmek için ve bu evden çıkmamı istediklerini söyledi. 'O kişinin teşvikiyle geldim aslında ben sana' dedi. Tabii ilk ben inandım, ama hiç affetmemek gerekiyor bence” diye konuştu.
F.Y’nin daha önce de çeşitli suçlardan sabıkası olduğu iddia edildi.

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