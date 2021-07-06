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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

İHA

Polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 zehir tacirini yakaladı.
Yalova emniyeti, uyuşturucu tacirlerine darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Son olarak düzenlenen şok baskın ve operasyonlarda Z.G., O.B., O.Ş., D.Ş., M.K.A., Ş.Ç.D., M.M gözaltına alındı. Şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 9 bin 936 adet ekstazi, 74 fişek satışa 710 gram esrar, 406 gram metamfetamin, 15 fişek satışa 16 gram sentetik kannabinoid, 1,22 gram plaka esrar, 5 adet sentetik ecza grubu hap, 1 gram toz esrar, uyuşturucu madde öğütücüsü, 2 adet hassas terazi, 2 adet kama, 1 adet kurusıkı tabanca ile 60 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 kök Hint keneviri ile uyuşturucu madde üretim, çoğaltımına yönelik kimyasal maddeler ile çeşitli ambalaj ve paketleme araç gereçleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden O.B, O.Ş, M.K.A, Ş.Ç.D., M.M. çıkarıldıkları adlî makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca çeşitli uyuşturucu madde suçlarından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi de yakalanarak cezaevine gönderildi.

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