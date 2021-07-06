Kadının evine balkondan girerken görüntülenen şüpheli, yakalandı (2)

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

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TUTUKLANDI

Yalova'da Meral Gülseven´in (30) evine balkondan girdiği gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Fatih Yuluk (34), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2021-07-06 17:11:17



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