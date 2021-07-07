Yalova'da emekli albay dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde komşularıyla kavga eden emekli albay dehşet saçtı. 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan emekli albay daha sonra başına ateş ederek canına kıydı.



Yalova'nın Çınarcık ilçesi Koru Mahallesi'nde iddiaya göre Mehmet F. isimli emekli albay, komşularıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine beylik tabancasını çıkartan Mehmet F., komşularının üzerine kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Daha sonra koşarak deniz kenarına inen Mehmet F., tabancasıyla başına ateş ederek canına kıydı. Jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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