Altınova'da anne ve anne adaylarına narko semineri

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nce, Altınova Kaymakamlığı’nda görev yapan anne ve anne adaylarına seminer düzenlendi.

Altınova Kaymakamlığı En İyi Narkotik Polisi Anne Proje Sorumluları Zübeyde Yerebatan ve Tuğba Bilen koordinesinde, Altınova Kaymakamlık Toplantı Salonunda anne ve anne adaylarından oluşan kaymakamlık personeline, ‘En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi Eğitim Modülü’ kapsamında seminer düzenlendi. Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nde görevli Narkorehber Eğiticisi Polis Memuru Yılmaz Çetin tarafından verilen seminerde; kötü/zararlı alışkanlıklar/bağımlılıklar ile ergenlik dönemi iletişimi üzerine bilgi alışverişinde bulunulup, ‘sağlıklı bireyler mutlu yarınlar’ için annelerin önemine değinildi.

Seminerde, projeye yönelik el broşürü dağıtımı ile de farkındalık faaliyeti de gerçekleştirildi.

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