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Kadının evine balkondan giren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

DHA

Kadının evine balkondan giren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı


Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)YALOVA´da, Meral Gülseven´in (30) evine balkondan girdiği gerekçesiyle tutuklanan Fatih Yuluk´un (34), ifadesi ortaya çıktı. Gülseven´in lise arkadaşı olduğunu daha önce de kendisinde kaldığını iddia eden Yuluk, "Birileriyle tartıştım, korktum, bu nedenle yanına geldim dedim ancak beni dinlemedi. Evine korktuğum ve telaşla başka tanıdığım da olmadığı için girdim" dedi.
Olay, 5 Temmuz günü saat 05.30 sıralarında Altınova ilçesi Kaytazdere beldesinde meydana geldi. Eşinden boşanan, bir sitede 2´nci katta oturan Meral Gülseven, alt kattaki balkonda bulunan saçaklardan tırmanıp teras kapısından evine giren kişiyle karşılaştı. Gülseven, panik ve korkuyla evden koşarak kaçtı. Komşularına sığınan Gülseven, durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi. Bu sırada komşularının yakalamak istediği şüpheli, evden çıkarak kaçtı. Şüphelinin eve girdiği ve çıktığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden şüphelinin Fatih Yuluk olduğu tespit edildi.
Fatih Yuluk´un daha önce 2 kez daha evine gelip kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Meral Gülseven, şikayetçi oldu. Geçen yılbaşı gecesi Yuluk´un zili çalıp kendisini pizzacı olarak tanıttığını ifade eden Meral Gülseven, endişelendiği için kapıyı açmadığını belirtti.
Jandarmanın düzenlediği operasyonla adresinde gözaltına alınan Fatih Yuluk, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, `hırsızlık´ ve `konut dokunulmazlığını ihlal´ suçlamalarıyla tutuklandı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Fatih Yuluk´un, jandarmaya verdiği ifadesi ortaya çıktı. Meral Gülseven ile lise arkadaşı olduğunu öne süren Yuluk, 4 Temmuz gecesi eğlenmek için beldedeki bir işletmeye gittiğini, burada alkol aldığını, yan masadaki bazı kişilerle tartıştığını söyledi. Yuluk, araya garsonların girmesinin ardından işletmeden ayrılıp önce bir lokantaya, daha sonra da tartıştığı kişilere görünmemek için Kaytazdere merkezine doğru gittiğini anlattı.
Daha önce tanıdığı ve bazı günlerde kaldığını öne sürdüğü Meral Gülseven´in evine geldiğini söyleyen Fatih Yulu, kapıyı açan olmayınca balkondan içeri girdiğini belirtti. Yuluk, "Evin antre bölümüne geldiğimde Meral ile göz göze geldik. Meral bana `Senin ne işin var bu saatte burada?´ dedi. Ben de kendisine `Anlatacağım, bana 2 dakika ver´ dedim. Ancak kendisi beni dinlemedi. Üzerine bir şeyler giyerek aşağıya indi. Ben de kendisinin arkasından aşağıya indim. İnerken de `Birileri ile tartıştım korktum bu nedenle yanına geldim´ dedim. Ancak beni dinlemedi. Elinde telefonla kapıdan dışarı çıktı ve görünmez oldu. Kendisi gözlerken kaybolunca bir çığlık sesi geldi. Dışarı çıktığım anda karşımda bir kişiyle karşılaştım. O kişi beni kolumdan tuttu ancak ben kendisinden kurtularak korkup olay yerinden kaçtım" dedi.
Eve hırsızlık amacıyla girmediğini Meral Gülseven ile sosyal medyadan mesajlaştığını ve görüştüğünü öne süren Fatih Yuluk, "Evinde bulunan koltuklarına döşeme yaptım. Bu döşemeleri kendisi babama ait Karamürsel ilçesinde bulunan dükkana gelerek beğendi. Ben de kendisinin beğendiği kumaşları döşedim" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2021-07-08 17:58:02

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